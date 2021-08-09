В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации
В Международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".
"С 9 августа в аэропорту "Борисполь" можно сделать прививку от COVID-19. Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже ежедневно с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac, а также Pfizer. Прививаться смогут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.
В пресс-службе заметили, что вакцинация является бесплатной и проводится в формате живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.
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