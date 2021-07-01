В аэропорту "Борисполь" из-за отсутствия разрешения задержали пять рейсов в Турцию

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба международного аэропорта "Борисполь".



Согласно сообщению, по состоянию на 8:20 в международном аэропорту Борисполь задерживаются пять рейсов в Анталию. По словам представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.



В частности, перенесено вылеты рейсов PS 6237 Киев-Анталия авиакомпании МАУ - с 2:00 на 14:00; PS 6233 Киев-Анталия авиакомпании МАУ - с 3:00 на 17:30; PS 5333 Киев-Анталия авиакомпании МАУ - с 11: 40 в 18:20; PS 5331 Киев-Анталия авиакомпании МАУ - с 5:00 на 11:00; QU 4407 Киев-Анталия авиакомпании Azur Air Ukraine - на 11:00.



В Пресс-служба пассажиров призвали ориентироваться на официальную информацию представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта. В Пресс-служба также заявили, что задержка произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт.