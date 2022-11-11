Об этом идет речь на портале themayor.eu.

"Бывший аэропорт Берлина Тегель, вероятно, станет убежищем для 3600 беженцев, хотя поначалу это не было планом. До сих пор исторический аэропорт служил главным образом центром регистрации и перенаправления искателей убежища, прибывших в Германию из Украины после начала российского вторжения в их страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Тегель нашли временное убежище около 1500 украинских беженцев – большинство матерей с детьми. Обычное жилье для беженцев в немецкой столице на 28 тысяч мест уже заполнено.

Немецкие чиновники приняли соответствующие меры из-за ожиданий роста потока беженцев из Украины из-за постоянных обстрелов РФ инфраструктуры нашей страны.

Поэтому правительство Берлина планирует оборудовать две большие палатки с обогревателями на летном поле аэропорта Берлина Тегель. Там также открыли третий терминал для регистрации прибывших и установили 900 новых коек. Палатки в аэропорту планируют оборудовать до конца месяца.

1 ноября министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова уехать в ЕС на зиму. Чешский министр подчеркнул, что в Европейский Союз с началом полномасштабной войны России в Украину прибыло около 4,3 млн беженцев из нашей страны. Пятая часть – уже вернулась домой.

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