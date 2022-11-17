Об этом пишет телеграмм-канал "Авиаторщина".

На прошлой неделе Ространснадзор сообщил столичным аэропортам и авиакомпаниям об установлении с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямой степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства, носящего террористический характер, в деятельность транспортного комплекса, соответствующего третьему (максимальному) уровню безопасности.

Такое решение принято согласно распоряжению оперативного штаба в Москве и Московской области и "в связи с наличием совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".

Ространснадзор указал авиапредприятиям, что теперь им необходимо на объектах воздушного транспорта, находящихся на территориях международного аэропорта Внуково, Шереметьево и Домодедово, в том числе в самолетах, ввести дополнительные меры, отвечающие новому уровню угроз.

Третий уровень безопасности (как и второй) может устанавливаться не более чем на 15 дней, но в аэропортах Москвы он будет продлен после 24 ноября.

Также максимальный уровень безопасности был введен в Пулково в Санкт-Петербурге. Там уже появился третий обзор при выходе на посадку.

Отметим, что с 24 февраля в России закрыто 11 аэропортов на юге и Западе из-за близости боевых действий.

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