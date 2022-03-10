В аэропорт вблизи Кривого Рога попали две российские ракеты, - глава ВА города Вилкул
10 марта в селе Лозоватка Днепропетровской области обстреляли аэропорт
Об этом сообщил в Facebook начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Только что два прилета по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вылетели ракеты), чтобы попасть в укрытие", - написал он.
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