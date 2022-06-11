"В аду вы будете". Исчез священник из Петербурга, открыто осуждавший российских оккупантов
В городе Санкт-Петербург (РФ) адвокат не может найти священника Иоанна Курмоярова, арестованного по делу о "фейках" в отношении российской армии
Об этом сегодня, 11 июня 2022 года, сообщил адвокат Леонид Крикун, передает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо".
10 июня Крикун пришел в СИЗО-1 "Кресты-2" на встречу с подзащитным, но сотрудники бюро пропусков сообщили, что Курмоярова в следственном изоляторе нет. Сотрудники СИЗО-6 "Горелово" тоже сказали, что священник к ним не поступал. Адвокату порекомендовали обратиться в ИВС, но и там Курмоярова не оказалось.
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Ранее следователь Лужецкий говорил Крикуну, что "несмотря на все его усилия, отец Иоанн вину признавать не хочет", и попросил адвоката "поработать" с ним, пообещав вписать в дело смягчающие обстоятельства.
Суд по избранию меры священнику проходил без защитника.
Основанием для уголовного преследования Курмоярова стало его недавнее выступление на YouTube, где он осуждает вторжение в Украину.
"Не будете вы ни в каком раю. В аду вы будете, вот и все. Вы сами выбрали этот ад", - обратился Иоанн Курмояров к оккупантам.
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