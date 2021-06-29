В Абу-Даби с 20 августа можно будет посещать общественные места только COVID-вакцинированным

Об этом сообщила пресс-служба власти эмиратов, передает УНИАН.

Это решение распространяется на торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места отдыха, спортивные центры, оздоровительные клубы, курорты, музеи и культурные центры, тематические парки, университеты и институты, школы и детские сады.

Без вакцинации нельзя будет посещать магазины, расположенные вне торговых центров, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости, такие как супермаркеты и аптеки. Такой запрет на посещение общественных мест не коснется детей до 16 лет, а также лиц, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.