В Абу-Даби с 20 августа можно будет посещать общественные места только COVID-вакцинированным
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 20 августа посещать практически все общественные места смогут только те, кто привился от коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба власти эмиратов, передает УНИАН.
Это решение распространяется на торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места отдыха, спортивные центры, оздоровительные клубы, курорты, музеи и культурные центры, тематические парки, университеты и институты, школы и детские сады.
Без вакцинации нельзя будет посещать магазины, расположенные вне торговых центров, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости, такие как супермаркеты и аптеки. Такой запрет на посещение общественных мест не коснется детей до 16 лет, а также лиц, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.
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