"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ": Зеленский заявил о единстве Украины и Грузии в инициативах по возврату оккупированных территорий

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский прошел по Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе.

Президент отметил, что во время посещения наблюдательного пункта имел возможность увидеть, как идет оккупация части Грузии.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Грузия едины в инициативах по возврату оккупированных территорий на площадках ведущих организаций.

Зеленский пообщался с представителями Мониторинговой миссии ЕС. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена из-за COVID-19. В частности, учителя не могли попасть домой. Теперь движение восстановлено, и этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

Самопровозглашенные "власти" Абхазии и Южной Осетии не пускают миссию на оккупированную территорию Грузии.

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