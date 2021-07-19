"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ": Зеленский заявил о единстве Украины и Грузии в инициативах по возврату оккупированных территорий
Во время визита в Грузию президент Владимир Зеленский ознакомился с политикой безопасности ситуацией на границе с временно оккупированной Абхазией
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский прошел по Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе.
Президент отметил, что во время посещения наблюдательного пункта имел возможность увидеть, как идет оккупация части Грузии.
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина и Грузия едины в инициативах по возврату оккупированных территорий на площадках ведущих организаций.
Зеленский пообщался с представителями Мониторинговой миссии ЕС. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена из-за COVID-19. В частности, учителя не могли попасть домой. Теперь движение восстановлено, и этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.
Самопровозглашенные "власти" Абхазии и Южной Осетии не пускают миссию на оккупированную территорию Грузии.
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