В 9 областях и Киеве запустили Институт помощника ветерана

Об этом сообщает министерство по делам ветеранов.

"Помощники ветеранов станут теми, кто фактически первым будет предоставлять ветеранам войны, членам их семей и демобилизованным воинам сервисную поддержку по переходу к гражданской жизни по принципу "равный с равным". Это, в частности, консультативное, информационное, процедурное сопровождение в рамках перехода от военной службы" к гражданской жизни", - говорится в сообщении.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила об успешности проекта в областях, которые присоединились к нему первыми.

"Предварительно мы уже можем говорить об успехе нашего "пилота" на примере первых четырех областей (Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской – ред.). Минветеранов идет с новой ветеранской политикой в регионы, к общинам, где будут встречать ветеранов с фронта. Поэтому распространение эксперимента еще на шесть регионов позволит достаточно незначительный для такого масштабного проекта промежуток времени в условиях войны испытать институт помощника ветерана, достичь синергического эффекта при реализации ветеранской политики", – сказала Лапутина.

В министерстве отметили, что после завершения "пилота" проект масштабируется на всю Украину, а к концу 2024 года запланирована работа 15 тыс. помощников ветеранов.