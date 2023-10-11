В 9 областях и Киеве запустили Институт помощника ветерана
В Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Закарпатской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и в Киеве запустили проект Института помощника ветерана
Об этом сообщает министерство по делам ветеранов.
"Помощники ветеранов станут теми, кто фактически первым будет предоставлять ветеранам войны, членам их семей и демобилизованным воинам сервисную поддержку по переходу к гражданской жизни по принципу "равный с равным". Это, в частности, консультативное, информационное, процедурное сопровождение в рамках перехода от военной службы" к гражданской жизни", - говорится в сообщении.
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила об успешности проекта в областях, которые присоединились к нему первыми.
"Предварительно мы уже можем говорить об успехе нашего "пилота" на примере первых четырех областей (Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской – ред.). Минветеранов идет с новой ветеранской политикой в регионы, к общинам, где будут встречать ветеранов с фронта. Поэтому распространение эксперимента еще на шесть регионов позволит достаточно незначительный для такого масштабного проекта промежуток времени в условиях войны испытать институт помощника ветерана, достичь синергического эффекта при реализации ветеранской политики", – сказала Лапутина.
В министерстве отметили, что после завершения "пилота" проект масштабируется на всю Украину, а к концу 2024 года запланирована работа 15 тыс. помощников ветеранов.
- Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине запустили два экспериментальных проекта , касающихся военнослужащих, ветеранов и членов их семей.
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