Об этом сообщает Минцифры.

"Военные РФ оставляли после себя разрушенную инфраструктуру, сотни километров поврежденных кабелей и украденное оборудование", - отметили в ведомстве.



"Один из приоритетов на 2023 год — устойчивость интернет-сетей. Чтобы украинцы были на связи даже во время длительных обесточений", - добавили там и подчеркнули, что интернет-покрытие в нашей стране — больше всего в Европе.

В конце ноября правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС.

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