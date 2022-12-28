В 80% деоккупированных городов Украины частично восстановили интернет, – Минцифры
В 80% освобожденных от российских оккупантов городов Украины частично восстановили интернет. В целом интернет-покрытие в нашей стране - самое большое в Европе
Об этом сообщает Минцифры.
"Военные РФ оставляли после себя разрушенную инфраструктуру, сотни километров поврежденных кабелей и украденное оборудование", - отметили в ведомстве.
"Один из приоритетов на 2023 год — устойчивость интернет-сетей. Чтобы украинцы были на связи даже во время длительных обесточений", - добавили там и подчеркнули, что интернет-покрытие в нашей стране — больше всего в Европе.
- В конце ноября правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС.
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