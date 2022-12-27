Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Такое решение принято на заседании Комиссии 27 декабря. Из-за жалоб потребителей о несоблюдении графиков отключений, проверки проведут в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Киевской областях и в Киеве.

Под проверку подпадают следующие организации:

АО "Винницаоблэнерго";

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго";

ЧАО "Львовоблэнерго";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго".

Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.

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