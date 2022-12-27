В 8 областях проведут внеплановые проверки облэнерго из-за несоблюдения графиков отключения света
Из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света энергетический регулятор проведет внеплановые проверки облэнерго в 8 областях
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Такое решение принято на заседании Комиссии 27 декабря. Из-за жалоб потребителей о несоблюдении графиков отключений, проверки проведут в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Киевской областях и в Киеве.
Под проверку подпадают следующие организации:
- АО "Винницаоблэнерго";
- ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- АО "Хмельницкоблэнерго";
- ЧАО "Львовоблэнерго";
- АО "ДТЭК Одесские электросети";
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- АО "Полтаваоблэнерго".
Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.
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