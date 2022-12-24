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Главная война с Россией В 8 часов въехали в Херсон, в 10:30 центр города содрогался от взрывов: волонтер "Солидарной Молодежи" рассказала об обстреле

В 8 часов въехали в Херсон, в 10:30 центр города содрогался от взрывов: волонтер "Солидарной Молодежи" рассказала об обстреле

24 декабря, 2022 суббота
14:36
война с Россией

Команда волонтеров ВОО "Солидарная Молодежь", развозящих рождественские подарки детям в прифронтовые города, сегодня утром приехала в Херсон

Молодые активисты стали свидетелями ужасных обстрелов в центре города. Как сообщила лидер "Солидарной Молодежи", депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Динара Габибуллаева, несмотря на опасность, команда едет дальше по маршруту.

"Это мы в Херсоне в 8 утра, счастливы, что везем целый бус со Святобоксами для детей, чтобы подарить им хоть немного радости. Нам не повезло с соседом – террорист, кровавый агрессор, который не дает мирным людям жить в своих родных городах", – написала Динара в Facebook.

"Я впервые попала под обстрел так близко. Уже в 10:30 центр города пылал, известно о 8 погибших и более 35 раненых мирных жителях! Наверное, эти взрывы запечатлеваются надолго в памяти", – пишет активистка.

"Мне сейчас немного тяжело передать эмоции, но могу сказать, что мне повезло со страной, где я родилась, и командой, которая делает добрые дела, несмотря ни на что. Нас это не испугало, мы едем дальше", – пишет Динара Габибуллаева.

  • В субботу, 24 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли, а еще 58 - получили ранения.

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