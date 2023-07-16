Об этом информирует Le Parisien .

В мае женщина отменила свои концерты по состоянию здоровья.

"Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", - написала она, когда сообщала об отмене выступлений.

Джейн Биркин родилась в 1946 году в Лондоне. В конце 60-х годов она переехала во Францию, а уже в 1969 году выпустила песню Je tʼaime… moi non plus ("Я тебя люблю… Я тебя тоже нет"). Ее она исполнила в дуэте со своим партнером – французским певцом, актером и режиссером Сержем Генсбуром. Трек стал самым продаваемым во Франции в том году: в первые недели после релиза было продано более миллиона копий.

Также бренд Hermes назвал в честь актрисы сумочку – Hermès Birkin. Так, в 1983 году гендиректор компании Жан-Луи Дюма сидел рядом с Джейн на рейсе из Парижа в Лондон. Тогда Биркин положила свою соломенную сумку в верхний отсек своего кресла и ее содержимое выпало на пол. После этого женщина рассказала Дюма, что ей было трудно найти кожаную сумку выходного дня, которая была бы ей по душе. А уже в 1984 году Дюма создал для нее черную сумку из эластичной кожи на основе дизайна 1982 года и назвал ее Birkin. Эта сумка стала символом стиля.