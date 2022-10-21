В 75-ю годовщину операции "Запад"

"Нет ничего нового под Солнцем", – записал когда-то в древности Когелет. Он по этому поводу скучал, поскольку был человеком творческим и живым. А для современных московских дедушек, возглавляемых бункерным садистом и сумасшедшим, эпигонство – это образ жизни и основной метод формирования их угрюмой действительности. Уродливые тени появившихся из недр ада Гитлера и Сталина подшиптывают им "записанные ходы". Среди них и операции "V" и "Z". Они уже случились раз в мерзком чекистском прошлом как раз 75 лет назад.

Итак, в 1945 году завершилась Вторая мировая война, однако УПА не сложила оружие и продолжала мужественно защищать украинцев и украинок от преступных деяний советской власти. Деятельность вооруженного подполья препятствовала ускоренной коллективизации в Западной Украине, что спасло миллионы жизней во время искусственного Голодомора 1946-1947 годов, когда в центральной и восточной Украине погибли около 1,5 миллиона несчастных, и единственным спасением для голодных было прорваться. на "западную". Воины УПА не давали так же своевольно, как на остальных территориях СССР, фальсифицировать псевдовыборы, а 31 декабря 1947 года планировались выборы в местные советы, а в следующем году выборы в Верховный Совет Украинской ССР. И наконец советам предстояло обеспечить рабской силой бесправных узников и ссыльных шахты Карагандинской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Читинской областей. Украинский историк Олег Бажан вполне справедливо заключил , что "потребности ГУЛАГа совпали в тот момент с интересами республиканских властей. Нужно было поднимать экономику страны и одновременно можно было расправиться с УПА. Поэтому был запущен циничный механизм" депортации.

Однако чекисты мыслили шире. Они понимали, что должно было только лишить партизанское антикоммунистическое движение на западноукраинских землях его гражданской опоры, нужно также пересечь его контакты с демократическим мероприятием, где наконец-то одумались и начали гомеопатическими дозами помогать повстанцам оружием, инструкторами и средствами. Тереном, через который осуществлялся этот протолендлиз, стало пограничное УССР с советскими сателлитами – Польшей и Чехословакией. Поэтому в начале 1947 года была начата чекистская операция "Восток" ("Восток"). Чехословацкие пограничники и войска призваны были плотно блокировать свой участок границы от возможности прорыва отрядов УПА в оккупационные зоны западных государств в Германии. А польские коммунисты решили воспользоваться моментом для "окончательного решения" "украинского вопроса", и в апреле-июле 1947 года насильно депортировали с территорий Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины на польско-германское приграничье более 150 тысяч местных украинцев. В польском языке букву "V" используют как исключение, обычно пользуются буквой "W". Польские коммунисты и военные свою часть общей операции "Vostok" назвали именем крупнейшей польской реки "Wisła". Под этим названием – операция "Висла" – она и запечатлелась в памяти украинцев и украинок как факт гигантской этнической чистки, так и не признанной преступлением современными властями Польши, а лишь морально осужденной первыми демократами из "Солидарности" сразу после восстановления независимости.

В польском языке букву "V" используют как исключение, обычно пользуются буквой "W". Польские коммунисты и военные свою часть общей операции "Vostok" назвали именем крупнейшей польской реки "Wisła". Под этим названием – операция "Висла" – она и запечатлелась в памяти украинцев и украинок как факт гигантской этнической чистки

Окрыленные "успехом" на польско-украинском пограничном за Сяном московские чекисты решили устроить подобный погром на Буковине, Волыни и Галичине, в лесистых и гористых местах действий УПА. Политическая, моральная, медиальная подготовка, организованная коммунистическими демагогами разных мастей и рангов, всеми гауляйтерами на аннексированном украинском Западе, продолжалась все лето. Кровавая гебня уже имела огромный опыт депортационных операций десятков народов, в частности, такие масштабные, как "польская операция" или выселение всех киримли с их исторической родины. Следующий этап борьбы с украинским подпольем в 1947 году они решили назвать "Z" – операция "Запад".

В проработке Украинского Института национальной памяти , подготовленном на основании архивных документов СБУ в 2019 году, читаем: "Отправной точкой для реализации операции стал приказ министра госбезопасности СССР В. Абакумова № 00430 от 22 августа 1947 года "О выселении семей осужденных тех, кто находится на нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины". Постановление Совета Министров СССР от 10 сентября 1947 года "О выселении из западных областей УССР членов семей оуновцев" способствовало ускорению сроков выполнения замысла. угольной промышленности СССР рабочими из семей подпольщиков и членов УПА 10 октября 1947 года министр внутренних дел УССР Т. Строкач утвердил план оперативных мероприятий по своему ведомству.Основными организаторами и исполнителями депортации стали МГБ и МВД УССР. для депортации во главе с заступами ником министра МВД М. Дятловым. Место дислокации штаба – Львов. Исполнение обеспечивали: оперсостав МГБ – 6 859 человек, вооруженные силы (солдаты внутренних войск МГБ и корпус охраны МГБ, личный состав МВД и пограничных войск, "прыжки") – 46 509, советский партактив – 15 556, армейские шоферы – 1 227. В ходе операции использовали гужевой и автотранспорт, бронетехнику, тракторы, железнодорожный транспорт. Регион охвата депортацией включал Волынскую, тогдашние Дрогобычскую и Станиславскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Для выполнения операции "Запад" было сосредоточено около 70 тысяч чекистов, милиционеров и местных коллаборантов. Почти таким же было число депортированных.

Как видим, для выполнения операции "Запад" было сосредоточено около 70 тысяч чекистов, милиционеров и местных коллаборантов. Почти таким же было число депортированных. В гэбистской "Справке о количестве семей активных участников..." от 27 мая 1948 года речь идет о выселении 21 октября 1947 года в рамках операции "Запад" 26 332 семей, в общей сложности 77 791 человека: 18 866 мужчин, 35 685 женщин и 23 24 детей в возрасте младше 15 лет.

Эти цифры очень примечательны. Мужчин было выселено вдвое меньше, чем женщин, хотя депортация осуществлялась семьями. Следовательно, следует предположить, что это следствие ужасного демографического кризиса, который стал следствием кровавой войны и советизации. То, что выселено было сравнительно немного детей (ведь отношение их к количеству женщин должно быть в два — три раза больше) свидетельствует о мужественном сопротивлении, которое оказывали родственники и соседи депортированных, забирая детей в свои семьи, спасая от длительных путешествий в "телячьих вагонах" и нищей жизни в колонизированном коммунистами Сибири и Казахстане, в рабстве в системе ГУЛАГа. Чекисты особо не возражали — им нужны были "взрослые" рабы, а детей они могли сослать и позже.

В общей сложности жертвами московской политики обезлюдения западноукраинских земель стали около 15% убитых, заключенных, депортированных местных жителей. Такая децимация надолго угасила энергию сопротивления, однако не смогла убить ее в целом.

У чекистов так всегда: преступные практики, которые себя "успешно зарекомендовали", какими бы преступными они ни были, повторяются снова и снова, как метастазы, и вылечить эту раковую опухоль можно только путем полного устранения.

Сравнивая эти прототипы операций "V" и "Z" с современным московским нашествием, можно заметить выразительные параллели не только в кодовых названиях, но и бездумное калькирование определенных паттернов и тактик. У чекистов так всегда: преступные практики, которые себя "успешно зарекомендовали", какими бы преступными они ни были, повторяются снова и снова, как метастазы, и вылечить эту раковую опухоль можно только путем полного устранения. Скажем, Путин вновь задался целью "гулагизации" России и захваченных территорий, превращения в основной ресурс обогащения своих опричников и умножения средств для завоевательных войн рабского малоэффективного труда. Уже сегодня на территории России депортированы в разной степени "добровольности" почти те же 10-15 процентов жителей и жительниц Украины. Децимация продолжается…

В этом году, несмотря на задекларированные постановлением Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах" от 17 декабря 2021 года мемориальные мероприятия к 80-летию со дня создания УПА и 75-летней годовщины операции "Запад", из-за всем понятных обстоятельств, мемориальные мероприятися ограничились возложением цветов к мемориалам депортированным и погибшим и краткими упоминаниями на маргинесе "единых новостей". Воюющая Украина направляет свои ограниченные человеческие и материальные ресурсы на то, чтобы выжить и победить. Такие ситуации случались в прошлом не раз. Скажем, в галицкой сионистской прессе 1920-1930-х годов чрезвычайно часто случаются объявления, что по случаю свадьбы, поминок или национальных праздников вместо частного подарка средства направляются на благотворительный фонд. Думаю, что это достойная практика – жертвовать по всем праздничным и памятным случаям на войско, медицину, помощь беженцам и пострадавшим от варварской войны нацистской России.

Думаю, что это достойная практика – жертвовать по всем праздничным и памятным случаям на войско, медицину, помощь беженцам и пострадавшим от варварской войны нацистской России.

А залогом того, что все эти гнусные операции — депортации не повторятся, конечно же, должна быть полная победа над Московией, распределение ее на органические составляющие и демилитаризация ужасного монстра, из-за которого в Европе уже более 300 лет снова и снова гибнут и страдают миллионы людей.

Об авторе : Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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