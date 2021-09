В 72 года умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Об этом сегодня, 26 сентября 2021, сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records , с которой сотрудничал музыкант, рассказывает Еспресо.TV .



Близкий друг Ланкастера журналист Крейг Беннетт написал в соцсетях, что исполнитель скончался у себя дома в Сиднее (Австралия) среди родных ему людей. Он страдал рассеянным склерозом - тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором могут возникать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувство равновесия, а также психические расстройства.



По словам Беннетта, Ланкастер настойчиво боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться.



Справка



Группа Status Quo была основана в 1960 году.



Общий тираж проданных ими пластинок группы превышает 110 млн копий.



По количеству хитовых альбомов Status Quo уступает только The Rolling Stones.



Официальный клип In The Army Now. 36 млн просмотров



Самый известный их хит группы Status Quo - песня In The Army Now ( "Ты сейчас в армии").



Украинский перепев In The Army Now





