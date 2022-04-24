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Главная война с Россией В 60 км от государственной границы Украины Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер-М", - Генштаб

В 60 км от государственной границы Украины Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер-М", - Генштаб

24 апреля, 2022 воскресенье
06:56
война с Россией

В Генштабе ВСУ сообщили, что российский агрессор в 60 км от государственной границы Украины развернул пусковые установки ОТРК "Искандер-М"

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook

"Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий. На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск в результате переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. "Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. В районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", - говорится в отчете Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глыбоцкое и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка. Проводится воздушная разведка позиций подразделений ВСУ с помощью БПЛА Орлан-10 в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврийском направлениях враг оказывает огневое воздействие на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжал огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе Азовстали. Наносит авиационные удары, в том числе с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, на отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое воздействие на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

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русская агрессия
Генштаб
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