В 60 городах мира пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора
В 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых - признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев
Об этом сообщает Армия украинских громад в телеграме.
Отмечается, что цель кампании – почтить память жертв Голодомора, а также жертв современного геноцида и агрессии, которую осуществляет Россия против Украины. В ходе акции планируется обратиться с официальным призывом к цивилизованным государствам мира признать Голодомор 1932-1933 гг. и текущую полномасштабную войну России против Украины геноцидом украинского народа, а РФ – государством-террористом.
"Россия вторглась в Украину, чтобы совершить преступление геноцида – уничтожить украинскую нацию как таковую. Уничтожить украинскую идентичность, культуру, язык. С этой целью оккупанты убивают и депортируют украинцев, разрушают города, сжигают украинские книги. Но это не первое преступление геноцида, который Россия осуществляет против Украины. В 1932 – 1933 годах тогдашний коммунистический тоталитарный режим – предшественник нынешнего путинского рашистского режима совершил в Украине преступление геноцида – Голодомор", - говорится в сообщении.
В акции примут участие активисты и представители украинских диаспор и громад, местные жители, а также лидеры общественного мнения и блогеры в разных государствах мира.
Армия украинских громад призвала участников акции договориться с местными властями об отключении света на 15 минут или час в знак солидарности не только с жертвами Голодомора, но и с украинцами, оставшимся без света и воды из-за обстрелов Россией критической инфраструктуры.
Также будут зажжены "свечи памяти", как чествование памяти погибших во время геноцида украинского народа.
В сообщении призывают участников акции подготовить обращение к правительствам стран пребывания с требованиями:
- признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа*
- признать текущую полномасштабную войну России против Украины и ее мирного населения геноцидом украинского народа
- признать Россию государством-террористом.
В странах, где Голодомор уже был признан, предлагается принять Резолюцию, подтверждающую признание и связывающую Голодомор как геноцид с нынешней войной.
- Папа Римский Франциск 23 ноября заявил, что украинцы сегодня страдают от "мучений агрессии", и сравнил войну России в Украине с "ужасным геноцидом" 1930-х годов.
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