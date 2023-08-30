В 6 областях Украины есть обесточивание из-за обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. На Донетчине из-за обстрела выключалась линия 110 кВ, что привело к обесточению города Покровск и близлежащих поселков. Без света оставались более 7 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В Харьковской области из-за обстрелов есть обесточивание абонентов в Купянском и Дворечанском районах. Также поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск.

Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это безопасно, отметили в Минэнерго.