В 6 областях Украины есть обесточивание из-за обстрелов
На Донетчине из-за обстрела выключалась ЛЭП, что привело к обесточению города Покровск и близлежащих поселков. Также зафиксировано обесточивание еще в 5 областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. На Донетчине из-за обстрела выключалась линия 110 кВ, что привело к обесточению города Покровск и близлежащих поселков. Без света оставались более 7 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
В Харьковской области из-за обстрелов есть обесточивание абонентов в Купянском и Дворечанском районах. Также поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск.
Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это безопасно, отметили в Минэнерго.
- В ночь на 30 августа во Львовской области почти 400 городов и сел остались без света из-за непогоды.
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