Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"О символизме. В Кривом Роге открылся Макдональдс. В 55 километрах от вражеских позиций. Ближе, чем где бы то ни было", - написал он.

Вилкул отметил, что по соображениям безопасности корпорация долго колебалась, открывать ли заведение. Это решение далось руководству непросто.

"Я благодарен, потому что это еще один символ нормальной мирной жизни. Той, за которую воюет Украина", – отметил Вилкул.