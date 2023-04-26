В 50 украинских больницах установят солнечные панели
В Украине 50 медучреждений оборудуют солнечными панелями, чтобы обеспечить бесперебойную помощь пациентам в случае отключения света
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Учреждения здравоохранения будут оснащены гибридными фотоэлектрическими станциями в рамках проекта "50 солнечных больниц", который реализуют совместно с благотворительной организацией "Фонд “Энергетическое действие для Украины"". Сейчас такое оборудование уже устанавливают в Черниговской областной детской больнице и Иванковской ЦРБ - мощностью 44,59 и 25,07 кВт соответственно. Гибридные фотоэлектрические станции состоят из солнечных панелей, инверторов и системы хранения энергии", - говорится в заявлении.
В Минздраве отметили, что солнечные панели позволят больницам быть энергетически независимыми и оказывать помощь пациентам в случае аварийных отключений света из-за российских обстрелов.
Операционные, реанимации, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей будут иметь электроэнергию и смогут бесперебойно работать не менее двух - трех часов.
- 22 марта в Украине начали устанавливать солнечные панели на медучреждениях, что даст больницам экономить электроэнергию.
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