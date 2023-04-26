Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Учреждения здравоохранения будут оснащены гибридными фотоэлектрическими станциями в рамках проекта "50 солнечных больниц", который реализуют совместно с благотворительной организацией "Фонд “Энергетическое действие для Украины"". Сейчас такое оборудование уже устанавливают в Черниговской областной детской больнице и Иванковской ЦРБ - мощностью 44,59 и 25,07 кВт соответственно. Гибридные фотоэлектрические станции состоят из солнечных панелей, инверторов и системы хранения энергии", - говорится в заявлении.

В Минздраве отметили, что солнечные панели позволят больницам быть энергетически независимыми и оказывать помощь пациентам в случае аварийных отключений света из-за российских обстрелов.

Операционные, реанимации, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей будут иметь электроэнергию и смогут бесперебойно работать не менее двух - трех часов.