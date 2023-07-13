В 47-й ОМБР "Магура" назначили главного сержанта вместо Валерия Маркуса
Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура" назначен Виталий Аверин – он заменил Валерия Маркуса, который написал рапорт на увольнение
Об этом говорится в телеграмм 47-й ОМБ.
"Авер пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной "За мужество" III степени. В 47 ОМБр ранее был главным сержантом одного из подразделений", - говорится в сообщении бригады.
- Напомним, 11 июля главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост. Он объясняет, что руководство бригады не разрешает построить воинскую часть согласно ценностям, декларируемым бойцами. Командир бригады Александр Сак прокомментировал такое заявление.
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