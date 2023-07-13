Об этом говорится в телеграмм 47-й ОМБ.

"Авер пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной "За мужество" III степени. В 47 ОМБр ранее был главным сержантом одного из подразделений", - говорится в сообщении бригады.