"В 4 утра": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину в ночь с 31 декабря на 1 января
Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Владимир Жириновский сказал, что приказал бы это сделать, будь президентом РФ.
"Час в 4 утра, когда уже все подшофе (под хмельком - ред.)", - уточнил он.
- Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности присоединить Украину к РФ, назвав ее российской территорию.
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