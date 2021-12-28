"В 4 утра": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Об этом он заявил в эфире Первого канала.



Владимир Жириновский сказал, что приказал бы это сделать, будь президентом РФ.



"Час в 4 утра, когда уже все подшофе (под хмельком - ред.)", - уточнил он.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности присоединить Украину к РФ, назвав ее российской территорию.

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