В 4 км от Украины: в Беларуси через реку Припять развернули мост, - СМИ

Об этом сообщает издание Милитарный .



Издание пишет, что мост находится "в четырех километрах от границы с Украиной".

Он находится в Чернобыльской зоне отчуждения.



"Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи", - говорится в сообщении.



Вчера пользователь IntelDoge опубликовал у себя в Twitter спутниковые снимки с сервиса, на них видны работы на грунте с обеих сторон реки Припять.

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