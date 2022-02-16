В 4 км от Украины: в Беларуси через реку Припять развернули мост, - СМИ
Через реку Припять в районе заброшенного села Вепры в Беларуси навели понтонный мост
Об этом сообщает издание Милитарный .
Издание пишет, что мост находится "в четырех километрах от границы с Украиной".
Он находится в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи", - говорится в сообщении.
Вчера пользователь IntelDoge опубликовал у себя в Twitter спутниковые снимки с сервиса, на них видны работы на грунте с обеих сторон реки Припять.
Издание The Insider отмечает, что мост сокращает путь от белорусского поселка Ямполь до границы с Украиной со 167 км до 96 км. До этого в районе поселка заметили 5-ю танковую и 37-ю мотострелковую бригады из Бурятии.
"С одной стороны, наведение этого моста соответствует легенде учений, опубликованной Минобороны Белоруссии, где упоминается переправа через Припять. С другой стороны, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области – через зону отчуждения ЧАЭС", - заявили аналитики Conflict Intelligence Team в комментарии The Insider.
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