Об этом сообщает Купянская ГВА.

"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное распоряжение было подписано 9 августа 2023 г. ТИО начальником Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем.

Принудительная эвакуация объявлена с территории населённых пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.

Фото: Купянская МВА

На территории Купянского городского территориального общества обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заоскілля (левый берег реки Оскол), пгт Ковшаровка, г. Купянск - Узловой.