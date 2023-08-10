В 37 населенных пунктах Купянского района Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
В четверг, 10 августа, в Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация мирного населения из 37 населенных пунктов
Об этом сообщает Купянская ГВА.
"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное распоряжение было подписано 9 августа 2023 г. ТИО начальником Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем.
Принудительная эвакуация объявлена с территории населённых пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
Фото: Купянская МВА
На территории Купянского городского территориального общества обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заоскілля (левый берег реки Оскол), пгт Ковшаровка, г. Купянск - Узловой.
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