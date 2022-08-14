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Главная война с Россией В 30 км от Харькова идут упорные бои, - солдат Нацгвардии Дорошенко
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В 30 км от Харькова идут упорные бои, - солдат Нацгвардии Дорошенко

14 августа, 2022 воскресенье
13:38
война с Россией

Депутат Харьковского областного совета солдат Нацгвардии Александр Дорошенко рассказал, что севернее Харькова враг пытается проводить наступательные действия, но ВСУ дают отпор

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ночью армия РФ ударила ракетой С-300 по городу Слобожанское. На расстоянии 30 км от Харькова идут ожесточенные бои. Враг пытается вернуть освобожденные города. Север Харькова – стратегически важное направление.

Северная Салтовка находится в 2 км от окружной дороги, за окружной дорогой есть село Циркуны, которое ВСУ освободили от оккупации. По Циркунам враг бьет каждый день из тяжелого вооружения", - заметил Дорошенко.

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