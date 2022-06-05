Об этом со ссылкой на ВОЗ написало Радио Свобода .

В Африке обезьянья оспа есть постоянно, поэтому эти страны не учитывали в статистике. Всего в 27 государствах было диагностировано 780 случаев заболеваний. В частности, 207 случаев выявили в Великобритании, 156 – в Испании, 138 – в Португалии, 58 – в Канаде и 57 – в Германии.

В странах, где обезьянья оспа не эндемична (не существует постоянно, - ред.), не выявили ни одного смертельного случая от нее.

ВОЗ оценивает риск общественного здоровья как "умеренный". Однако он может стать высоким, если этот вирус найдет возможность развиться в неэндемических странах как широко распространенный человеческий патоген.

20 мая обезьянья оспа подтвердилась в не менее чем семи странах.

22 мая Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрировали заболевание таким вирусом на своей территории.

По состоянию на 31 мая в Великобритании выявили 71 новый случай обезьяньей оспы

31 мая в Венгрии диагностировали первый случай .

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