В 27 странах выявили 780 случаев обезьяньей оспы, - ВОЗ
В 27 странах подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы, больше всего инфицированных - в Великобритании
Об этом со ссылкой на ВОЗ написало Радио Свобода .
В Африке обезьянья оспа есть постоянно, поэтому эти страны не учитывали в статистике. Всего в 27 государствах было диагностировано 780 случаев заболеваний. В частности, 207 случаев выявили в Великобритании, 156 – в Испании, 138 – в Португалии, 58 – в Канаде и 57 – в Германии.
В странах, где обезьянья оспа не эндемична (не существует постоянно, - ред.), не выявили ни одного смертельного случая от нее.
ВОЗ оценивает риск общественного здоровья как "умеренный". Однако он может стать высоким, если этот вирус найдет возможность развиться в неэндемических странах как широко распространенный человеческий патоген.
- 20 мая обезьянья оспа подтвердилась в не менее чем семи странах.
- 22 мая Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- 23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрировали заболевание таким вирусом на своей территории.
- По состоянию на 31 мая в Великобритании выявили 71 новый случай обезьяньей оспы
- 31 мая в Венгрии диагностировали первый случай .
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