В 27 лет умер бывший футболист "Металлиста" Денис Барвинко

Об этом сообщает Федерация футбола Днепропетровской области .

Причины смерти бывшего игрока "Металлиста" не называются. Известно, что в последнее время Барвинко работал тренером любительской команды "Энергия", которая играла в чемпионате Днепропетровской области.

В составе "Металлиста" защитник сыграл 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Провел 3 игры за юношескую сборную Украины.

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