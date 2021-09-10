В 27 лет умер бывший футболист "Металлиста" Денис Барвинко
На 28-м году жизни скончался бывший защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко
Об этом сообщает Федерация футбола Днепропетровской области .
Причины смерти бывшего игрока "Металлиста" не называются. Известно, что в последнее время Барвинко работал тренером любительской команды "Энергия", которая играла в чемпионате Днепропетровской области.
В составе "Металлиста" защитник сыграл 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Провел 3 игры за юношескую сборную Украины.
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