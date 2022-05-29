Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.

"На днях специалисты Черниговгаза провели ремонты газораспределительных сетей в Черниговском районе, заменив ряд участков газопроводов, и возобновили распределение газа к 2 300 домам", - отметил он.

Газоснабжение восстановили в домах Брусилова, Гущина, Жавинки, Киинки, Малиновки, Нового Белоуса, Петрушина, Ривнополья, Роища, Слабина, Старого Билоуса, Стасова, Тараса Шевченко, Тереховки, Товстолиса, Трисвятской Слободы, Халявина, Шеестовицы и Якубивки.

Затем специалисты обследуют системы в каждом доме, производят ремонтные работы в домах и пускают газ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb