В 2300 домах Черниговщины восстановили газоснабжение
На Черниговщине починили поврежденные оккупантами газопроводы и возобновили газоснабжение в 2 300 домах
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.
"На днях специалисты Черниговгаза провели ремонты газораспределительных сетей в Черниговском районе, заменив ряд участков газопроводов, и возобновили распределение газа к 2 300 домам", - отметил он.
Газоснабжение восстановили в домах Брусилова, Гущина, Жавинки, Киинки, Малиновки, Нового Белоуса, Петрушина, Ривнополья, Роища, Слабина, Старого Билоуса, Стасова, Тараса Шевченко, Тереховки, Товстолиса, Трисвятской Слободы, Халявина, Шеестовицы и Якубивки.
Затем специалисты обследуют системы в каждом доме, производят ремонтные работы в домах и пускают газ.
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