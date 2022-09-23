"В 204-м полку, из-под Изюма, в живых осталось 18 человек": жена оккупанта из "ЛНР" рассказывает о потерях врага
ГУР перехватило разговор военного из "ЛНР" с женой, которая говорит о потерях под Изюмом и возможной мобилизации несовершеннолетних
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Стояла деньги получала, пацан был в 204-м полку, из-под Изюма. Говорит, из всего полка нас в живых осталось 18 человек. Он говорит, что нас хотят на "ДНР", а мы сказали, что туда не поедем. Мы просили помощи, а нам "ДНР" сказал: мы вам помогать не будем. А тот говорит: просили помощи, а теперь с каким мы лицом должны им помогать?" – говорит жена.
Женщина рассказывает мужу-оккупанту из "ЛНР", что у них забирают всех мужчин, даже несовершеннолетних.
"Даже 15-летних вчера забрали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет", - добавила супруга.
Оккупант прервал разговор: "Полез я вниз, тут что-то долбить начинают".
- Российские женщины призывают своих мужей привозить трофеи с убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.
- В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "Л/ДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области.
- 20 сентября СБУ опубликовала разговор, где оккупант рассказал, как они вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на мирном населении – насилуют женщин.
- Также ГУР перехватило разговор российского военного с женой, где тот рассказывает, что личного состава на определенных позициях в Запорожье почти не осталось.
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