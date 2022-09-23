Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Стояла деньги получала, пацан был в 204-м полку, из-под Изюма. Говорит, из всего полка нас в живых осталось 18 человек. Он говорит, что нас хотят на "ДНР", а мы сказали, что туда не поедем. Мы просили помощи, а нам "ДНР" сказал: мы вам помогать не будем. А тот говорит: просили помощи, а теперь с каким мы лицом должны им помогать?" – говорит жена.

Женщина рассказывает мужу-оккупанту из "ЛНР", что у них забирают всех мужчин, даже несовершеннолетних.

"Даже 15-летних вчера забрали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет", - добавила супруга.

Оккупант прервал разговор: "Полез я вниз, тут что-то долбить начинают".