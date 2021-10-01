"В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы": "слугам" в Трускавце показали программную презентацию
В Трускавце народным депутатам из фракции "Слуга народа" представили программные цели до 2030 года
Об этом на своей странице в Facebook сообщили нардеп Марьяна Безуглая.
"Разбираем программу 2030 сейчас", - написала нардеп, опубликовав несколько слайдов.
"Какая наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой", - говорится в презентации.
На другом слайде указаны стратегические приоритеты "Программы трансформации Украины 2030", которые приведут к восстановлению границ и достижению статуса развитой экономики.
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