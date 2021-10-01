"В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы": "слугам" в Трускавце показали программную презентацию

Об этом на своей странице в Facebook сообщили нардеп Марьяна Безуглая.

"Разбираем программу 2030 сейчас", - написала нардеп, опубликовав несколько слайдов.

"Какая наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой", - говорится в презентации.

На другом слайде указаны стратегические приоритеты "Программы трансформации Украины 2030", которые приведут к восстановлению границ и достижению статуса развитой экономики.



