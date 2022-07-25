В 2025 году Россия окончательно потеряет энергорынок ЕС, – эксперт
Евросоюз и Россия прекратят взаимодействие в энергосфере в 2025 году
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
"В предыдущих планах, которые были объявлены Еврокомиссией, был определен 2026 как конечный год, в течение которого будут поставки энергоносителей из РФ. Тогда же профильные эксперты говорили о возможном прекращении поставок еще в 2025 году", - отметил он.
По его мнению, ЕС и Россия прекратят взаимодействие в энергосфере в 2025 году.
"РФ лишает себя в полном объеме всего энергетического экспорта в государства-члены ЕС и это будет, наверное, не 2030 год, о котором упоминал Путин, говоря о том, когда рынок ЕС будет окончательно потерян для России. Скорее всего, это будет 2025 год – именно в этом году будут прекращены совсем поставки любых энергетических товаров и технологий из России в ЕС”, – подытожил Рябцев.
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