В 2024 году выйдет незавершенный роман Гарсиа Маркеса

Об этом сообщило издание The Guardian.

Роман выйдет сначала на испанском языке и будет насчитывать около 150 страниц.

Отмечается, что спекуляции вокруг книги ходили с 1999 года, когда Маркес опубликовал рассказ в колумбийском журнале Cambio. История об Анне Магдален Бах – женщине средних лет, у которой случился роман на тропическом острове, куда она отправилась, чтобы возложить цветы на могилу матери – якобы был первой главой, над которой работал Маркес.

Но после смерти автора в 2014 году считалось, что эта работа так и останется неопубликованной, поскольку семье было неудобно публиковать незаконченное произведение.

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"До сих пор позиция двух детей заключалась в том, что книга не будет опубликована. Похоже, они изменили свое мнение после прочтения рукописи", - сказал Хайме Абелло, директор Фонда Габо.

Дети Маркеса – Родриго и Гонсало – заявили в пятницу, что считают работу слишком ценной, чтобы скрывать ее от Колумбии и всего мира, на который рассказы Маркеса в стиле магического реализма оказали большое влияние.