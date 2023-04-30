В 2024 году выйдет незавершенный роман Гарсиа Маркеса
Издательство Penguin Random House подтвердило, что не изданный ранее роман Габриэля Гарсии Маркеса под названием En Agosto Nos Vemos ("Мы увидимся в августе") появится на полках магазинов Латинской Америки в 2024 году
Об этом сообщило издание The Guardian.
Роман выйдет сначала на испанском языке и будет насчитывать около 150 страниц.
Отмечается, что спекуляции вокруг книги ходили с 1999 года, когда Маркес опубликовал рассказ в колумбийском журнале Cambio. История об Анне Магдален Бах – женщине средних лет, у которой случился роман на тропическом острове, куда она отправилась, чтобы возложить цветы на могилу матери – якобы был первой главой, над которой работал Маркес.
Но после смерти автора в 2014 году считалось, что эта работа так и останется неопубликованной, поскольку семье было неудобно публиковать незаконченное произведение.
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"До сих пор позиция двух детей заключалась в том, что книга не будет опубликована. Похоже, они изменили свое мнение после прочтения рукописи", - сказал Хайме Абелло, директор Фонда Габо.
Дети Маркеса – Родриго и Гонсало – заявили в пятницу, что считают работу слишком ценной, чтобы скрывать ее от Колумбии и всего мира, на который рассказы Маркеса в стиле магического реализма оказали большое влияние.
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