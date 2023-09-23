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В 2024 году военные расходы России впервые превысят социальные, - Bloomberg

23 сентября, 2023 суббота
05:36
Война с Россией

Доля военных расходов в проекте федерального бюджета на 2024 год вырастет до 10,8 трлн рублей с 6,4 трлн рублей в текущем году – или до 6% с 3,9% ВВП

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Военные расходы значительно превысят расходы по статье "социальная политика" – по которой, в частности, выплачиваются пенсии и различные социальные пособия. В 2024 году это произойдет впервые за последние десятилетия. При этом ожидается, что расходы на социальную политику возрастут на 1 трлн рублей – до 7,5 трлн.

Расходы на засекреченные или скрытые статьи, как ожидается, возрастут почти вдвое – до 11,1 трлн. рублей с 6,5 трлн. в 2023 году. Это около 30% от общего объема бюджетных расходов.

Доходы бюджета оцениваются в 35 трлн рублей (на 22% выше уровня 2023 года). При этом дефицит, как ожидается, сократится вдвое: с 1,8% ВВП в 2023 году до 0,9%. Нефтегазовые доходы должны вырасти до 11,5 трлн рублей, или почти на четверть.

Проект должен быть одобрен обеими палатами парламента, после чего будет передан на подпись президенту.

Действующий закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы предусматривает высокую долю военных расходов. Так, основные статьи покрывают национальную оборону и внутреннюю безопасность — общие затраты на силовые расходы превышают социальные.

  • По расчетам Forbes стоимость одного дня великой войны с Украиной для России составляет около 300 млн долларов. В общей сложности за полтора года РФ потратила более 167 млрд долларов

Экономика
російська армія
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