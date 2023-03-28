В 2024 году Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8
С 1 января 2024 года игровой сервис Steam прекратит поддержку операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Клиент больше не будет работать на версиях, ниже Windows 10
Об этом пишет поддержка сервиса.
Отмечается, что для продолжения работы со Steam и любыми играми или другими продуктами, приобретенными через сервис, пользователям нужно будет обновить Windows до более поздней версии.
Такое решение сервис объясняет тем, что у старых операционных систем больше нет необходимого программного обеспечения.
"Новейшие функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая больше не работает в старых версиях Windows. Кроме того, для будущих версий Steam понадобятся обновления функций и безопасности Windows, имеющиеся только в Windows 10 и выше", - объясняет Steam.
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