В 2024 году Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8

Об этом пишет поддержка сервиса.

Отмечается, что для продолжения работы со Steam и любыми играми или другими продуктами, приобретенными через сервис, пользователям нужно будет обновить Windows до более поздней версии.

Такое решение сервис объясняет тем, что у старых операционных систем больше нет необходимого программного обеспечения.

"Новейшие функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая больше не работает в старых версиях Windows. Кроме того, для будущих версий Steam понадобятся обновления функций и безопасности Windows, имеющиеся только в Windows 10 и выше", - объясняет Steam.