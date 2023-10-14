В 2024 году SpaceX запустит спутниковую связь для смартфонов
SpaceX объявил о запуске на мобильных устройствах своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, которая будет предоставлять связь для существующих телефонов LTE через спутник
Об этом сообщает The Verge.
На сайте, запущенном в начале этой недели, отмечается, что сначала, в 2024 году, услуга будет ограничена текстовыми сообщениями, а в 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также возможность передачи файлов.
"Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE везде, где можно увидеть небо. Никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях не требуется", – говорится на сайте SpaceX.
Компания Илона Маска совместно с американским партнером T-Mobile объявили о планах этой услуги в прошлом году. Услуга, вероятно, будет относительно медленной по земным меркам со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду, но ее преимущество будет заключаться в широте покрытия.
Спутниковая связь является растущей тенденцией для смартфонов в последние годы. В прошлом году Apple добавила к своим телефонам функцию Emergency SOS, которая позволяет устройствам iPhone 14 и более новым отправлять ограниченные сообщения и информацию о местонахождении через спутник в чрезвычайных ситуациях. Между тем спутниковая компания AST SpaceMobile объявила, что в прошлом месяце совершила первый спутниковый звонок через 5G из немодифицированного смартфона.
- 7 октября компания Amazon запустила первые интернет-спутники Project Kuiper Компания надеется составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.
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