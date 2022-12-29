В 2023 году выйдет документальный фильм о Стене Ли, создателе Человека-паука

Об этом сообщает Deadline .

28 декабря известному писателю и сценаристу Стену Ли должно было исполниться сто лет. В честь празднования студия Disney+ объявила о выходе оригинального документального фильма о Ли в 2023 году.

Стэн Ли умер в возрасте 95 лет в 2018. Он был соавтором "Человека-паука", "Мстителей", "Людей Икс", "Халка", "Фантастической четверки" и многих других комиксов. Deadline отмечает, что Ли стал известнейшим создателем комиксов в истории медиа. Его карьера началась в 1941 году, первая работа автора была опубликована в возрасте 17 лет.

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