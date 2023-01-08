Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эфире Еспресо.

По ее словам, количество населения в Украине снизится не только из-за высокой смертности, но и из-за падения рождаемости. Чтобы поколение детей заместило родителей, нужно, чтобы женщина рожала при жизни 2,15 ребенка. С 2021 года этот показатель составил 1,1.

“В 2022 году рождаемость, очевидно, уменьшилась, но не критично. Я думаю, гораздо сильнее она упадет в следующем году по естественным причинам. Дети, родившиеся, по крайней мере, в первой половине 2022 года, были в эмбриональном состоянии до войны. А вот 2023 год будет годом очень серьезного падения рождаемости. Я мечтаю, чтобы было 0,8", – отметила ученая.

26 декабря Элла Либанова рассказала, что из-за низкой рождаемости и чрезмерной смертности во время войны до 2030 года население Украины может сократиться до 35 млн.

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