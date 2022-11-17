В 2023 году в Украине появится реестр убытков от агрессии РФ, - Минюст
Минюст Украины должен в 2023 году финализировать международный договор о репарациях и создать реестр ущерба, нанесенного Россией
Об этом сказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes.
"Международный договор – ключевой документ, стандартизирующий процесс передачи репараций РФ. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (отдельно для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат", - подчеркнула она.
В Минюсте рассчитывают, что к договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов.
"После подписания договора - его должны ратифицировать все страны участники. Для этого придется вносить изменения в законодательство. Пока такой шаг уже сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. Отдельную директиву готовит ЕС", - отметила замминистра.
Также создадут реестр ущерба от российской агрессии. Мудрая говорит, что он будет содержать информацию о нанесенном РФ ущербе, а именно вред:
- украинским гражданам
- бизнесу
- инфраструктуре страны
- экологии
- муниципалитетам
- государству в целом
Собирать данные уже начали на базе портала "Дия". Минюст ведет переговоры с Минцифрой для того, чтобы информацию можно было передать в международный реестр после его создания.
"Мы советуем гражданам, бизнесу и муниципалитетам собрать как можно больше доказательной базы, фиксировать и документировать разрушения. Именно на основе этих данных будет выплачиваться компенсация", - добавила она.
- 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине. В Кремле эту резолюцию назвали способом ограбить Россию.
- В украинском Минюсте говорят, что такая резолюция ООН сможет запустить международный компенсационный механизм.
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