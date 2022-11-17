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В 2023 году в Украине появится реестр убытков от агрессии РФ, - Минюст

17 ноября, 2022 четверг
05:30
Экономика

Минюст Украины должен в 2023 году финализировать международный договор о репарациях и создать реестр ущерба, нанесенного Россией

Об этом сказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes.

"Международный договор – ключевой документ, стандартизирующий процесс передачи репараций РФ. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (отдельно для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат", - подчеркнула она.

В Минюсте рассчитывают, что к договору присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов.

"После подписания договора - его должны ратифицировать все страны участники. Для этого придется вносить изменения в законодательство. Пока такой шаг уже сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. Отдельную директиву готовит ЕС", - отметила замминистра.

Также создадут реестр ущерба от российской агрессии. Мудрая говорит, что он будет содержать информацию о нанесенном РФ ущербе, а именно вред:

  • украинским гражданам
  • бизнесу
  • инфраструктуре страны
  • экологии
  • муниципалитетам
  • государству в целом

Собирать данные уже начали на базе портала "Дия". Минюст ведет переговоры с Минцифрой для того, чтобы информацию можно было передать в международный реестр после его создания.

"Мы советуем гражданам, бизнесу и муниципалитетам собрать как можно больше доказательной базы, фиксировать и документировать разрушения. Именно на основе этих данных будет выплачиваться компенсация", - добавила она.

  • 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине. В Кремле эту резолюцию назвали способом ограбить Россию.
  • В украинском Минюсте говорят, что такая резолюция ООН сможет запустить международный компенсационный механизм.

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Общество
Украина
война с Россией
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