В 2023 году в РФ зафиксировано рекордное количество авиационных инцидентов, - СМИ
За этот год в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, что в 2,2 раза больше, чем за предыдущие пять лет
Об этом сообщает издание "Новая Европа".
Издание отмечает, что данные из открытых источников свидетельствуют, что с января по август 2023 г. в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, эксплуатирующих российские авиакомпании. Это в 2,2 раза больше обычного: за предыдущие пять лет, с 2018 по 2022 год, до конца лета в среднем фиксировалось 55 инцидентов. По количеству поломок неполный 2023 год уже обогнал все предыдущие.
Наиболее уязвимыми частями стали двигатель (30% случаев) и шасси (25% случаев), часто возникают проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования, трещинами в лобовом стекле (по 3–6% случаев на каждую из проблем).
При этом рост количества поломок самолетов происходит на фоне снижения авиатрафика после начала войны: то есть рейсов стало меньше, а событий значительно больше.
По данным журналистов, ссылающихся на закрытую статистику Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний по итогам 2022 года составил 86% с 2021 года (и 75% от допандемического 2019-го).
Проблемы в российской авиации были очевидны задолго до вторжения в Украину и введения санкций. По итогам последних двадцати трех лет Россия находится на первом месте в мире по количеству смертей в результате авиакатастроф. Причем с большим отрывом от других лидеров этого списка: в России с 2000 года в авиакатастрофах погибли не менее 1712 человек, на втором месте США – 1349 погибших.
С учетом объема авиатрафика разрыв между Россией и США резко растет. Так, соотношение количества смертей к перевезенным пассажирам в России в 18 раз больше, чем в США.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
- Осенью 2023 г. Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.
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