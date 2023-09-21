В 2023 году в РФ зафиксировано рекордное количество авиационных инцидентов, - СМИ

Об этом сообщает издание "Новая Европа".

Издание отмечает, что данные из открытых источников свидетельствуют, что с января по август 2023 г. в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, эксплуатирующих российские авиакомпании. Это в 2,2 раза больше обычного: за предыдущие пять лет, с 2018 по 2022 год, до конца лета в среднем фиксировалось 55 инцидентов. По количеству поломок неполный 2023 год уже обогнал все предыдущие.

Наиболее уязвимыми частями стали двигатель (30% случаев) и шасси (25% случаев), часто возникают проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования, трещинами в лобовом стекле (по 3–6% случаев на каждую из проблем).

При этом рост количества поломок самолетов происходит на фоне снижения авиатрафика после начала войны: то есть рейсов стало меньше, а событий значительно больше.

По данным журналистов, ссылающихся на закрытую статистику Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний по итогам 2022 года составил 86% с 2021 года (и 75% от допандемического 2019-го).

Проблемы в российской авиации были очевидны задолго до вторжения в Украину и введения санкций. По итогам последних двадцати трех лет Россия находится на первом месте в мире по количеству смертей в результате авиакатастроф. Причем с большим отрывом от других лидеров этого списка: в России с 2000 года в авиакатастрофах погибли не менее 1712 человек, на втором месте США – 1349 погибших.

С учетом объема авиатрафика разрыв между Россией и США резко растет. Так, соотношение количества смертей к перевезенным пассажирам в России в 18 раз больше, чем в США.