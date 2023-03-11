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В 2023 году Украина вырастит вдвое больше сельхозпродукции, чем потребит, - Минагропром

11 мартa, 2023 суббота
14:30
Экономика жито

В 2023 году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"В прошлогоднем прогнозе не учитывалась часть деоккупированных Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Правительство предпринимает максимум мер, чтобы существенная часть и этих областей, которые еще нужно осмотреть и разминировать, также была засеяна. Поэтому, возможно, в итоге мы даже выйдем на несколько большие. площади, чем в прошлом году", – рассказал Тарас Высоцкий.

В частности, он также добавил, что процесс разминирования достаточно сложный и длительный, поэтому остается риск, что около полумиллиона гектаров, или 2% от общих национальных с/х площадей, может быть не засеяно.

Кроме этого, по его словам, в посевной в этом году остается больший фокус на масличные культуры, что приведет к частичному снижению валового производства зерновых культур в Украине.

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"На внутренний рынок это существенного влияния не будет, потому что мы вырастим как минимум вдвое больше, чем потребляем. Но это будет влиять на международные рынки, поскольку в результате это может поддерживать тренд на довольно дорогое сырье, высокие мировые цены на зерновые", - пояснил Тарас Высоцкий.

Сейчас, по его словам, фокус поддержки направленных прежде всего на аграриев прифронтовых и деоккупированных областей, ведь именно они в ней больше всего нуждаются.

"В Верховной Раде финализируются изменения в Налоговый кодекс Украины, которые должны позволить освободить аграриев от уплаты многих налогов, привязанных к возделыванию земель, на деоккупированных территориях, а также там, где велись боевые действия. Надеюсь, что в ближайшем созыве депутаты их рассмотрят" "Второе направление - материальная помощь. Благодаря поддержке международных партнеров сейчас бесплатно раздаем семена, минеральные удобрения - прежде всего прифронтовым областям, чтобы все-таки аграрии, фермеры имели возможность на максимальной площади выполнить посевные работы", - резюмировал Тарас Высоцкий.

  • По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ.
Украина
зерно
война с Россией
аграрии
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