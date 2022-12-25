В 2023 году планируется повысить тарифы на воду и водоотвод
С января 2023 г. нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить цены на воду и водоотвод
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
НКРЭКУ отмечает, что повышение тарифов спровоцировано несколькими факторами. В частности, речь идет об уменьшении объемов реализации и увеличении расходов на оплату труда. Также на это повлияло увеличение амортизации и стоимости электроэнергии.
Отмечают, что в областях, сильно пострадавших в результате боевых действий, тарифы не будут пересматривать. Речь идет о Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
Ожидается, что повышение тарифов будет осуществляться в два этапа. Первый – с 1 января 2023 года. Второй – с июля 2023 года.
- 22 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что тарифы на коммунальные услуги не будут расти до конца отопительного сезона.
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