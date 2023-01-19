В 2023 году начнутся съемки фильма о Майкле Джексоне от продюсера "Богемской рапсодии"
Отмечается, что байопик широко охватит всю биографию Джексона - от его музыкальных достижений до обвинений в педофилии. Режиссером ленты станет Антуан Фукуа, продюсером – Грэм Кинг, известный своей работой над "Богемской рапсодией"
Об этом сообщает издание Deadline.
Свои источники издания отмечают, что в фильме будут упомянуты все ключевые этапы карьеры певца - от выступлений в детстве в составе "The Jackson 5" до карьеры всемирно известной звезды.
Однако отмечено, что в фильме также будут непосредственно рассмотрены обвинения в педофилии, которые преследовали Джексона вплоть до его смерти в 2009 году в возрасте 50 лет от остановки сердца.
Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, известный своей лентой "Тренировочный день", но в большей степени он известен именно как режиссер клипов. Сценарий разработал Джон Логан, а продюсером фильма станет Грэм Кинг, известный своей работой над "Богемской рапсодией".
"Грэм Кинг превратил историю Фредди Меркьюри в блокбастер "Богемская рапсодия", номинированный на премию "Оскар" как лучший фильм", – отмечает Deadline.
Работа над фильмом начнётся уже в этом году. Deadline отмечает, что фильм о Джексоне может стать мировым лидером, таким как "Богемская рапсодия", которая собрала более 900 миллионов долларов в прокате и вызвала новый интерес к музыке Queen.
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