В 2023 году Литва проведет обучение для 1 600 украинских воинов
Министерство обороны Литвы анонсировало подготовку в стране 1600 защитников Украины, они пройдут обучение в течение 2023 года
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы.
"Сейчас в Литве проходит подготовку 121 украинский военный. Всего за этот год пройдут обучение 1 600, Литва выделила для этого 4 миллиона евро", - проинформировала пресс-служба.
Также отмечается, что во время встречи обсуждались потребности Украины в подготовке младшего офицерского состава.
"Сейчас с представителями Военной академии Литвы обсуждается возможность предложить шестинедельный курс для 50 человек. Если его утвердят, всего в Литве можно было обучить 100 командиров рот", - добавили в ведомстве.
- 12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами. Вильнюс планирует наращивать мощности по изготовлению данного вида вооружения.
- Позже сообщалось, что Литовская Служба охраны государственной границы отправила в Украину оборудование для блокировки дронов, электрогенераторы, комплекты теплой одежды и бесконтактные термометры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное