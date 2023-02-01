Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы.

"Сейчас в Литве проходит подготовку 121 украинский военный. Всего за этот год пройдут обучение 1 600, Литва выделила для этого 4 миллиона евро", - проинформировала пресс-служба.

Также отмечается, что во время встречи обсуждались потребности Украины в подготовке младшего офицерского состава.

"Сейчас с представителями Военной академии Литвы обсуждается возможность предложить шестинедельный курс для 50 человек. Если его утвердят, всего в Литве можно было обучить 100 командиров рот", - добавили в ведомстве.

12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами. Вильнюс планирует наращивать мощности по изготовлению данного вида вооружения.

Позже сообщалось, что Литовская Служба охраны государственной границы отправила в Украину оборудование для блокировки дронов, электрогенераторы, комплекты теплой одежды и бесконтактные термометры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb