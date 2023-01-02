В 2023 году инфляция в Украине может вырасти на 2-3%, – экономист Пендзин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"По предварительным оценкам инфляция в Украине в этом году может увеличиться на 2-3%. Если в государственный бюджет было заложено 28% инфляции, то вероятно, что индекс потребительских цен будет выше. В частности, он превысит 30%. Однако мы говорим сейчас об общей инфляции. Следует понимать, что продуктовая инфляция будет однозначно выше", – пояснил Пендзин.

Экономист подчеркнул, что цены на продукты в Украине будут стремительно расти.

"Большинство всего, что в этом году государство вмешается в формирование цен на энергоносители. И поэтому в энергетическом секторе не будут стремительно расти цены. Однако цены на продукты наоборот будут стремительно расти, как и в прошлом году. Общий прирост инфляции в 2022 году в Украине составил 28%", - добавил он.

Всемирный банк заявил, что создает трастовый фонд для поддержки и восстановления Украины

Знаковый норвежский экономист Эрик Райнерт заметил, что, готовясь к восстановлению, Украина должна перепланировать свою экономику .

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