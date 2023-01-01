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OPINION

В 2023 году есть шансы сломать путинизм. Не Россию пока, а именно путинизм

Вадим Денисенко
1 января, 2023 воскресенье
18:01
Мнение

Несмотря на отсутствие картины будущего и ощущение полных провалов, две трети россиян продолжают говорить, что страна двигается в правильном направлении

Если кратко подытожить 2022 год и перспективы 2023 года для РФ, то мы можем выделить следующие проблемные моменты:

1. Несмотря на отсутствие картины будущего и полных провалов, две трети россиян продолжают говорить, что страна движется в правильном направлении. Без слома этой уверенности кремлю нечего бояться. По позитиву для нас: высший средний класс очень отрицательно настроен. Сможет ли условный топменеджмент передать свою тревогу среднему звену – один из важнейших вопросов 2023 года. Если он сможет, режим начнет давать трещины.

2. Ухудшение жизни россияне массово ощутят в июне — июле. И их информмашина будет работать над тем, чтобы минимизировать это ощущение (к сожалению, страх мифической потери величия сильнее пока других, реальных, страхов). Мы только сейчас начинаем входить в период начальной борьбы холодильника с пропагандой.

3. Пока неясными остаются последствия нефтяного эмбарго. Первые недели очень обнадеживающие для нас. Если тенденции будут такими же, у РФ начнутся реальные проблемы с выполнением бюджета. Но хочу подчеркнуть: пока еще рано делать долговременные прогнозы.

Несмотря на отсутствие картины будущего и полных провалов, две трети россиян продолжают говорить, что страна движется в правильном направлении. Без слома этой уверенности кремлю нечего бояться. Из позитива для нас: высший средний класс очень отрицательно настроен

4. Россияне только сейчас начали поиски внутреннего врага (причина такого опоздания — очень долгое накопление психологической усталости и ухудшение жизни). Но пока для них Путин остается неприкосновенным. Правда, и здесь есть плюсы для нас: Путин потерял волшебство сакральности для самой радикальной части электората. И сейчас мы видим, как часть глашатаев этого радикализма покупают, а другую маргинализируют. Собственно, нам важно, что радикалы являются ледоходом. Очень надеюсь, что они пробьют максимально большие дыры в этом титанике.

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5. Отдельно следует обратить внимание на то, что новые драконовские законы будут заставлять силовиков искать ведьм. Это станет тенденцией всего в 2023 году. И здесь есть возможность для позитива: вполне реально, что благодаря несправедливости, всегда сопровождающей подобные процессы, могут появиться новые моральные авторитеты. Хотя есть и проблема: российское общество настолько не эмпатично, настолько не сопереживает даже близким, что иногда, кажется, они созданы из брони тупой агрессивности (причина агрессивности — полное отсутствие поводов для гордости, особенно на фоне того, что даже самые тупорылые представители глубинного народа понимают их перестали бояться).

Российское общество настолько не эмпатично, настолько не сопереживает даже близким, что иногда кажется, они созданы из брони тупой агрессивности

6. Никакого регионального сепаратизма сейчас не существует. Единственное, что мы можем отметить: региональные элиты заняли выжидательную позицию. И они не думают о независимости: они желают децентрализацию.

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7. Приблизительно месяц назад Кремль понял, что сломить единство коллективного Запада им не удастся. С этого момента по сути прекратились разговоры о переговорах. Потому что переговоры требовались не для перемирия, а для раскола коалиции. На восточном фронте главной проблемой для Москвы остается нейтралитет Китая. И это при том, что согласно последнему решению правительства фонд национального благосостояния теперь будет состоять из двух частей: золото (до 40%) и юань (до 70%).

8. Путин всегда действует по аналогиям к предыдущим действиям. Я уже писал несколько недель назад, что в свое время он принял для себя решение, что главная стратегия: не сдаваться, какой бы ни была цена его действий (это было продемонстрировано в Сирии и Венесуэле). Сейчас он принял такое решение по отношению к самому себе. Проще говоря, он принял решение о марафоне.

В 2023 году Россия будет значительно слабее, чем в этом году. И действительно, в 2023 году есть шансы сломать путинизм. Не Россию, пока, а именно путинизм.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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