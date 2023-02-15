В 2022-м Укроборонпром изготовил и передал армии в 5-8 раз больше продукции, чем в прошлом году
За год начала полномасштабного вторжения государственный концерн "Укроборонпром" изготовил и передал ВСУ в 5-8 раз больше продукции, чем в 2021 году
Об этом заявила спикер Укроборонпрома Наталья Сад в эфире медиацентра Украина-Укринформ.
"Мы пока будем говорить очень размыто об объемах производства. Например, за прошлый год мы смогли изготовить и передать в войска в 5-8 раз больше продукции, чем это было в так называемый довоенный 2021-й год", - уточнила спикер.
Так, государственный концерн не детализирует информацию о количестве изготовленной продукции, направленной на нужды ВСУ, по соображениям безопасности:
"Очень многие спрашивают, почему такой разрыв. По определенному виду военной техники и вооружения это в пять раз больше, по другому виду - в восемь. Почему мы не называем род техники? Если мы скажем, что по тому или иному направлению произошло увеличение производства в восемь раз, то спектр предприятий, на которые может улететь ракета, резко сузится", - добавила Наталья Сад.
- Напомним, что государственный концерн Укроборонпром и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм – это первые боеприпасы, изготовленные по такой схеме.
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