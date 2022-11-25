В 2022-м на электронных биржах уже реализовано древесины на общую сумму 13,1 млрд грн

Сырьевая и перерабатывающая отрасль древесины, несмотря на полномасштабную войну и другие вызовы, развивается и остается одной из бюджетообразующих в экономике Украины. Заявили участники круглого стола "Функционирование рынка древесины и деревообрабатывающей отрасли Украины в 2022 году". Только с начала года "лесники" получили 13 миллиардов гривен от продажи древесины. А дополнительный прирост дохода благодаря конкуренции на электронных торгах лицензированных товарных бирж превысил 1,3 миллиарда гривен.

Лесохозяйственные предприятия и перерабатывающие предприятия продолжают работать и обеспечивать рынок сырьем. Продолжают снабжать людей заработной платой. Предоставлять работу и развивать таким образом свою отрасль. Мы детально анализируем текущую ситуацию, которая проходит на мировых рынках, видим тенденции, которые происходят, и продолжаем работать”, - отметил первый заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Сотник.

Впрочем, вызовов у "леших" достаточно. Один из них – падение спроса на продукцию как на внешнем, так и на внутреннем рынках. А все из-за ухудшения логистики, отсутствия морского сообщения. Добавились и перебои в электроснабжении. Поэтому хозяйства вынуждены снижать цены на сырье.

“Стоимость сырья является одним из ключевых вопросов для деревообрабатывающей отрасли Украины. Для успешного ее функционирования цены на внутреннем рынке должны находиться в одном тренде с ценами в соседних странах. В Украине уже работает понятный, доступный и эффективный биржевой рынок древесины. В ситуации, которая есть сегодня, нужно дать именно участникам рынка возможность определять реальную стоимость ресурса, но исключительно на конкурентных торгах. Именно поэтому мы должны более эффективно реагировать на колебания цен, более эффективно и быстро реагировать на то, чтобы увеличивать качество нашего производства. И плодотворнее работать с представителями лесохозяйственных предприятий и всеми представителями отрасли”, - считает Глава ГС “Ассоциация деревообрабатывающих предприятий Украины” Павел Васильев.

С июля прошлого года торговля древесным сырьем происходит исключительно на лицензируемых товарных биржах, которые бесперебойно и эффективно функционируют сегодня. Кроме проведения конкурентных торгов анализируют случаи невыполнения условий биржевых контрактов. Управу на нарушителей находят, благодаря придирчивому мониторингу, - уверяет заместитель Гендиректора Украинской энергетической биржи Константин Шевчук.

“Биржевые торги являются честными и прозрачными. Но некоторые компании пробуют манипулировать на этом. Мы все эти схемы подробно разбираем. И применяем некоторые санкции к нарушителям. Есть случаи, к сожалению, они еще случаются, но мы стараемся все это пресекать. Применяем санкции к тем компаниям, которые "загоняют" цену и не выполняют условия контрактов", - говорит Константин Шевчук.

“Хотелось бы отметить положительное влияние на работу отрасли и введенную вышеупомянутыми биржами систему мониторинга заключенных по окончании проведенных аукционов договоров купли-продажи. Наложенные за невыполнение договоров санкции, положительно влияют на дальнейшую работу как лесопользователей, более подробно обращающих внимание на работу с покупателями, так и на покупателей лесопродукции с точки зрения не приобретения на аукционах продукции, которая затем физически не забирается в лесхозах. На мой взгляд, именно этот механизм делает работу рынка лесной отрасли более прозрачным и эффективным”, - добавляет его коллега Руслан Вихор, Глава Сумской отраслевой организации работодателей деревообрабатывающей промышленности.

Действенность системы мониторинга со стороны товарных бирж подтверждают и представители ассоциаций деревообработчиков, принимавших участие в мероприятии. Все участники круглого стола уверены в дальнейшем развитии отрасли.