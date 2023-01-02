Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"С февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана)", – отметили в ведомстве.

"В октябре Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и нынешний глава Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Это стало первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года", - добавили там.

В МИДе отдельно выделили консолидацию поддержки африканских стран на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, когда ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года.

В Кулебы напомнили также о президентской программе Grain From Ukraine, в рамках которой африканские страны получают украинскую агропродукцию. Ведомство отметило, что продолжит сотрудничество с африканскими странами и продвижение национальных интересов Украины.