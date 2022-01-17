В 2022 году за несвоевременное оформление женщин на военный учет штрафы не будут взиматься, - Маляр

Об этом она написала в Facebook .



"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период", - сообщила Анна Маляр.



По ее словам, сейчас Минобороны работает над упрощением процедуры оформления на учет и изучает приоритетность профессий, родственных военно-учетным специальностям. Анна Маляр предупредила об изменениях, которые Минобороны проинформирует.



"Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений", - добавила заместитель министра обороны.



Она отметила, что идет работа по упрощению постановки на учет и мужчин, и женщин, в частности, цифровизация процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

Напомним, 23 декабря стало известно, что украинские женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщины берут на военный учет.

27 декабря электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

28 декабря в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.

31 декабря сообщали , что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайнформат и сделать добровольным для отдельных профессий.

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