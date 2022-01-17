В 2022 году за несвоевременное оформление женщин на военный учет штрафы не будут взиматься, - Маляр
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что женщинам не нужно срочно становиться на военный учет, поскольку в 2022 году за несвоевременное оформление штрафов не будет
Об этом она написала в Facebook .
"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период", - сообщила Анна Маляр.
По ее словам, сейчас Минобороны работает над упрощением процедуры оформления на учет и изучает приоритетность профессий, родственных военно-учетным специальностям. Анна Маляр предупредила об изменениях, которые Минобороны проинформирует.
"Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений", - добавила заместитель министра обороны.
Она отметила, что идет работа по упрощению постановки на учет и мужчин, и женщин, в частности, цифровизация процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.
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