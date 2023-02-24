Такие данные Украинского института книги приводит Forbes Украина .

"Интерес к украинской литературе понемногу растет с 2013 года, свидетельствуют данные Украинского института книги. Из примерно 48 количество переведенных украинских книг выросло до более чем 120 в 2021 году. В 2022-м произошел скачок – иностранцы купили права на более чем 230 книг украинских авторов", – пишет издание.

Лидерами продаж в прошлом году стали "Видавництво Старого Лева", "Ранок" и Vivat.

Больше всего иностранцы интересуются произведениями Сергея Жадана, Оксаны Забужко, Юрия Андруховича и Андрея Куркова, но в последнее время усилился интерес к писателям-волонтерам или тем, кто стал на защиту Украины в рядах ВСУ, – это Артем Чех, Артем Чапай, Тамара Гориха Зерня, Андрей Любка , Катерина Калитко.

Украинский институт книги отмечает, что самый большой вызов в продаже прав – найти переводчиков.