В 2022 году вырос спрос на украинские книги за рубежом: иностранцы купили права более чем на 230 изданий
С начала полномасштабного вторжения РФ существенно вырос спрос на украинские книги за границей, иностранцы за прошлый год купили рекордное количество лицензий
Такие данные Украинского института книги приводит Forbes Украина .
"Интерес к украинской литературе понемногу растет с 2013 года, свидетельствуют данные Украинского института книги. Из примерно 48 количество переведенных украинских книг выросло до более чем 120 в 2021 году. В 2022-м произошел скачок – иностранцы купили права на более чем 230 книг украинских авторов", – пишет издание.
Лидерами продаж в прошлом году стали "Видавництво Старого Лева", "Ранок" и Vivat.
Больше всего иностранцы интересуются произведениями Сергея Жадана, Оксаны Забужко, Юрия Андруховича и Андрея Куркова, но в последнее время усилился интерес к писателям-волонтерам или тем, кто стал на защиту Украины в рядах ВСУ, – это Артем Чех, Артем Чапай, Тамара Гориха Зерня, Андрей Любка , Катерина Калитко.
Украинский институт книги отмечает, что самый большой вызов в продаже прав – найти переводчиков.
- В начале февраля посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине.
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